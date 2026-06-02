Investigado por rayar el coche a un antiguo compañero de trabajo

Imagen de un cámara de seguridad en la calle Libertad. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 22 años ha sido investigado por la presunta autoría de los daños causados a dos vehículos de un excompañero de trabajo, hechos ocurridos en 2025 y 2026.

Según ha informado la Policía Local de Palma en un comunicado, tras la denuncia del propietario de los vehículos, los agentes citaron al sospechoso en calidad de no detenido, que se acogió a su derecho a no declarar.

Los hechos se remontan a la noche del 28 de abril de 2026, cuando el turismo del denunciante sufrió varios desperfectos cuando se encontraba estacionado en la calle Libertad de Palma. Según el relato del perjudicado, esa noche vio a un antiguo compañero de trabajo por la zona, por lo que contactó con la madre del joven, quien reconoció que su hijo habría causado los daños y admitió que ya le había rayado otro coche en diciembre de 2025.

Por todo ello, la Sala de Atestados revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad del entorno, en las que se observa a un individuo acercarse al lateral del vehículo y realizar movimientos compatibles con haber rayado el coche.

El denunciante retiró finalmente la denuncia tras alcanzar un acuerdo económico para la reparación de los daños por un importe de 2.600 euros, por lo que las diligencias fueron remitidas a la sección de instrucción de guardia del tribunal de instancia.