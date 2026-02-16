Investigadores internacionales certifican el buen estado de la gamba, la cigala, el pulpo y la raya en aguas de Baleares

Archivo - Gamba roja de Almería. - OPP-71 - Archivo

PALMA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión General de Pesca del Mediterráneo de la organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha certificado el buen estado de la gamba blanca y roja, la cigala, el salmonete de roca, el pulpo y la raya de clavos en aguas de Baleares.

Un grupo de investigadores del Instituto Español de Oceanografía (IEO) participaron a finales del año pasado en el Grupo de Trabajo sobre la Evaluación de Especies Demersales, que se reúne de forma anual para evaluar el estado de explotación de los recursos demersales.

El objetivo de este análisis, según ha informado el IEO en un comunicado, es contar con una base científica para el establecimiento de medidas de gestión y regulaciones específicas que garanticen la explotación sostenible de estos recursos en el Mediterráneo.

En este contexto, los investigadores del Centro Oceanográfico de Baleares Beatriz Guijarro, Núria Zaragoza, Marc Farré y Francesca Ferragut presentaron las evaluaciones de las gambas blanca y roja, del salmonete de roca, de la cigala, del pulpo y de la raya de clavos.

Todas estas especies son objetivo de la flota de arrastre y representan una parte muy importante de sus capturas, tanto en términos de biomasa como de rendimiento económico. La merluza no fue evaluada en este grupo de trabajo, ya que la metodología está siendo actualmente sometida a un proceso de revisión y mejora.

Todas las evaluaciones presentadas fueron validadas por el grupo de trabajo compuesto por personal experto de todo el Mediterráneo. En todos los casos, los niveles de mortalidad pesquera demostraron que las existencias se encuentran en situación de "explotación sostenible" y en la mayoría de ellos, sus niveles de biomasa en el mar se sitúan alrededor o por encima del punto de referencia.

"Estos niveles de explotación sostenible se alcanzan tras décadas de disminución de la flota pesquera y después de haber experimentado una mejora notable relacionada con la aplicación, desde 2020, de toda una serie de medidas de gestión, incluidas en el plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo occidental", ha explicado Beatriz Guijarro.

Este plan, impulsado por la Unión Europea, tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad de los recursos pesqueros y proteger los ecosistemas marinos.

Su principal medida ha sido la aplicación de un régimen de esfuerzo pesquero, basado en la reducción de los días de actividad de la flota de arrastre de hasta un 40% entre 2020 y 2024, respecto al periodo de referencia 2015-2017.

Asimismo, el plan contempla el establecimiento de cierres espacio-temporales para la protección de juveniles y reproductores de las especies objetivo, así como la implantación de límites de captura para la gamba roja, nuevas tallas mínimas legales y mejoras en la selectividad de los artes.

"Aunque estas medidas se han aplicado en toda la pesquería de arrastre de los países europeos del Mediterráneo occidental, las mejoras detectadas en las existencias son mucho más significativas en Baleares que en la Península, probablemente debido a que su estado de explotación inicial era mejor que en otras zonas por el menor desarrollo de la flota de arrastre del Archipiélago", ha incidido la investigadora.