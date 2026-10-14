Investigados dos motoristas sin carné pillados en un control con dos minutos de diferencia en Palma

Investigados dos motoristas sin carné interceptados en un control en Palma con dos minutos de diferencia - POLICÍA LOCAL

PALMA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha instruido diligencias contra dos hombres por supuestamente conducir una moto sin haber obtenido nunca el permiso.

Las intervenciones se llevaron a cabo durante un control en la plaza de Miquel Dolç, donde el Grupo de Actuación Preventiva (FAP) interceptó a los presuntos autores con apenas dos minutos de diferencia.

Según ha informado la Policía Local en una nota de prensa, la primera actuación tuvo lugar a las 00.30 horas, cuando los agentes dieron el alto al conductor de un ciclomotor.

Al requerirle la documentación preceptiva, el implicado, de nacionalidad española y 23 años, manifestó de forma espontánea que carecía de carné porque nunca se lo había sacado.

Tras realizar la consulta con las bases de datos de la DGT y confirmar que carecía de cualquier tipo de autorización, los agentes le informaron de su condición de investigado no detenido.

Poco después, a las 00.32 horas, la misma dotación detuvo una moto. Al solicitar el permiso al conductor, de nacionalidad colombiana y 27 años, este alegó que no llevaba el carné español ni el de su país de origen por haberlo perdido, admitiendo que no había acudido a interponer ninguna denuncia por extravío.

La comprobación telemática con la DGT constató que no figuraba como titular de ningún permiso o licencia de conducir en vigor, procediendo a su imputación por el mismo delito.

Ante la carencia de títulos habilitantes, tanto el ciclomotor como la motocicleta fueron inmovilizados y retirados por el servicio de grúa municipal al depósito de Son Toells.

La Sala de Atestados tramitó las correspondientes diligencias judiciales para su remisión a la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia.