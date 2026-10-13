Investigan un accidente frontal entre dos patinetes eléctricos en una calle de Palma

Sucesos.- Investigan un accidente frontal entre dos patinetes eléctricos en la calle Biniamar de Palma - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma intervino el pasado jueves en un accidente de tráfico con heridos ocurrido en el carril bici de la calle Biniamar, donde dos conductores de patinetes eléctricos chocaron frontalmente.

El cuerpo ha explicado este martes en un comunicado que uno de los conductores circulaba en sentido contrario por el carril bici y ambos maniobraron hacia el mismo lado al intentar esquivarse.

En consecuencia de ello, la conductora afectada sufrió una herida sangrante en la pierna y tuvo que ser trasladada al Hospital Son Llàtzer.

La afectada circulaba de forma correcta por el carril bici en dirección al centro de Palma cuando observó que otro patinete se aproximaba de frente por su mismo sentido. Ante el peligro de colisión, intentó esquivarlo hacia su izquierda -porque a su derecha había coches que circulaban por el carril general- pero el conductor que venía en sentido contrario realizó también una maniobra de evasión hacia su derecha para regresar al carril que le correspondía. Este doble desplazamiento provocó que ambos vehículos volvieran a coincidir en la misma trayectoria, lo que produjo un violento choque frontal.

A consecuencia del impacto, ambos usuarios cayeron al suelo y sufrieron diversas policontusiones. El hombre fue atendido en el mismo lugar de los hechos por el personal sanitario de una ambulancia.

Por su parte, la mujer sufrió un fuerte corte sangrante en la pierna y tuvo que ser trasladada al Hospital Son Llàtzer para su atención médica.

La Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) elaboró el correspondiente atestado de tráfico para determinar las responsabilidades y ponerlo a disposición de las compañías aseguradoras.