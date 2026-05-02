Investigan una agresión a un hombre en las inmediaciones de un bar en Nou Llevant

Archivo - Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha abierto una investigación por una supuesta agresión a un hombre en el entorno de un bar, en la barriada palmesana de Nou Llevant.

Los ocurrieron este viernes por la tarde, cuando un grupo de personas habría atacado a este hombre que estaría saliendo del local, según ha avanzado 'IB3 Notícies' y han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

La víctima recibió asistencia médica en el lugar de los hechos por heridas en el glúteo y al indicarle que se le iba a trasladar a un centro hospitalario, este se negó a ello.

Cabe reseñar que al tomar declaración tanto a la víctima, como los testigos estos se mostraron poco colaborativos con los servicios de emergencia allí desplazados.