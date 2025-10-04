Investigan a un conductor ebrio tras provocar un accidente en la avenida Gabriel Roca de Palma

PALMA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha investigado a un conductor, español de 53 años, que casi cuadruplicaba la tasa de alcohol máxima permitida, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, tras provocar un accidente en la avenida Gabriel Roca de 'Ciutat'.

En nota de prensa, la Policía Local ha informado que ha instruido diligencias en calidad de investigado no detenido a un conductor, español de 53 años, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial. El implicado provocó un accidente de tráfico en la avenida Gabriel Roca y, al ser sometido a las pruebas de alcoholemia, arrojó un resultado positivo de 0,98 mg/l en aire espirado.

Los hechos tuvieron lugar la madrugada de este pasado lunes, día 29 de septiembre, cuando una patrulla de la Unidad Nocturna (UNOC) de la Policía Local fue comisionada por la Base del 092 para asistir a un accidente de tráfico en la citada vía, en el que solo un vehículo estaba implicado.

Una vez en el lugar, los agentes se entrevistaron con el conductor del turismo, que presentaba sintomatología compatible con la ingesta de bebidas alcohólicas. El accidente se produjo por una falta de atención a la conducción que provocó que el vehículo se desviara de su trayectoria e impactara contra un elemento fijo de la vía.

Los policías realizaron la prueba de detección alcohólica con un etilómetro evidencial, obteniendo un resultado positivo de 0,98 mg/l, una tasa que casi cuadruplica el límite legal establecido.

La Sala de Atestados instruyó las correspondientes diligencias judiciales por el presunto delito contra la seguridad vial. El vehículo fue retirado por una grúa y quedó a disposición de su titular.