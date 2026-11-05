Investigan a una conductora que triplicaba la tasa de alcohol tras volcar su turismo en Palma - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha abierto una investigación contra una conductora que triplicaba la tasa de alcohol permitida y chocó con un vehículo estacionado, un golpe que provocó que el coche de la mujer volcara.

El cuerpo ha explicado este jueves en un comunicado que los hechos sucedieron el pasado viernes a las 02.00 de la madrugada en la calle Bonaire.

El siniestro se produjo cuando la conductora, de 33 años y nacionalidad española, circulaba por un tramo recto y desvió su trayectoria hacia la derecha, lo que provocó que colisionara contra un turismo estacionado.

A consecuencia de la violencia del choque, añade la información, el coche de la mujer dio media vuelta de tonel y acabó volcado sobre su lateral izquierdo.

A pesar de la aparatosidad del vuelco, la conductora resultó ilesa. Los dos turismos implicados sufrieron daños en el chasis, la carrocería, los parachoques, así como la rotura de lunas y retrovisores, además de reventarse una de las ruedas del coche estacionado.

Los agentes realizaron una prueba de alcoholemia a la conductora que constató un resultado positivo de 0,71 miligramos por litro de aire espirado, una cifra que casi triplica el límite administrativo permitido y supera el umbral penal.

Ante estos hechos, la Policía investiga a la conductora por un presunto delito contra la seguridad vial por conducir con una tasa de alcohol superior a la permitida.