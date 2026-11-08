Investigan a dos jóvenes por robar bicis en Palma y devuelven una gracias a las redes sociales. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha investigado a dos jóvenes por supuestamente robar bicicletas en la plaza del Olivar de Palma y devuelven una de ellas gracias a las redes sociales.

Según ha informado el cuerpo este domingo, los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 27 de octubre, sobre las 04.03 horas, en la plaza del Olivar.

La intervención policial permitió recuperar una bicicleta sustraída, cuya propietaria pudo ser localizada gracias a la labor de rastreo digital en las redes sociales corporativas del cuerpo.

Los hechos se desencadenaron cuando una patrulla de la Unidad Nocturna (UNOC) que estaba patrullando en la plaza de España fue requerida de forma directa por un ciudadano.

El testigo alertó de que dos individuos vestidos de negro y con capucha habían roto el candado de una bicicleta e intentaban forzar otra en la plaza del Olivar con un listón de madera.

Los agentes se desplazaron al lugar y, tras una batida por los alrededores, interceptaron en la calle de Colom a los dos sospechosos, argelinos de 19 y 20 años, quienes coincidían con la descripción aportada.

Al inspeccionar el punto del incidente en la plaza del Olivar, los agentes localizaron una bicicleta con el cierre dañado que continuaba sujeta por un segundo candado, además de un listón de madera de 60 centímetros utilizado a modo de palanca para forzar los sistemas de seguridad.

Junto al aparcabicicletas, los efectivos hallaron una segunda bicicleta tipo paseo, de color blanco y llantas turquesa, sin ningún tipo de sujeción.

Las pesquisas permitieron averiguar que este vehículo había sido sustraído días antes en ese mismo lugar y que, presumiblemente, los dos jóvenes la habían utilizado para desplazarse hasta allí con la intención de cometer un nuevo robo.

Los policías intervinieron el vehículo para evitar su desamparo e informaron a los dos investigados de su situación legal.

La resolución del caso fue posible gracias a la intervención del Departamento de Relaciones Externas y Prensa de la Policía Local de Palma.

Durante las gestiones posteriores a la intervención, los agentes detectaron una publicación en las redes sociales en la que una ciudadana solicitaba colaboración para encontrar una bicicleta sustraída días atrás en ese mismo punto.

El personal del departamento contactó de forma directa con el perfil de la víctima a través de mensajería interna para notificarle el hallazgo.

Al día siguiente de la comunicación, la propietaria acudió a dependencias policiales con la denuncia previa y pudo recuperar su bicicleta.

La Sala de Atestados tramitó las diligencias judiciales correspondientes, las cuales fueron remitidas a la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia.