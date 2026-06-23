Investigan en Eivissa la muerte de un policía nacional en su vivienda

Vehículos de la Policía Nacional. - POLICÍA

EIVISSA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional investiga la muerte de un agente de 36 años en su vivienda de Eivissa, situada en el barrio de sa Penya.

Desde la Policía han señalado a Europa Press que están a la espera de los resultados de la autopsia para conocer exactamente las causas del fallecimiento.

Lo que sí se ha descartado es la participación de terceras personas en la muerte del joven agente al no hallarse signos de violencia en la vivienda que compartía con su novia, quien avisó de lo sucedido.

Según había avanzado 'Periódico de Ibiza y Formentera', el policía había solicitado traslado a otra ciudad, por lo que estaba a punto de abandonar la isla para desplazarse a su nuevo destino.