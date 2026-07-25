Investigan una estafa de 270.000 euros con falsas inversiones en criptomonedas en Palma

Dos agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Policía de Baleares, de espaldas. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer una estafa de 270.000 euros con falsas inversiones en criptomonedas ocurrida en Palma.

La víctima denunció haber perdido dicha cantidad tras invertir en una plataforma fraudulenta que prometía altos beneficios. Los supuestos estafadores, posteriormente, le exigieron nuevos pagos con la excusa de desbloquear el dinero invertido.

Gracias al seguimiento de las transacciones en la cadena de bloques ('blockchain'), los investigadores del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos lograron bloquear y recuperar 40.500 euros, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

Los agentes, de forma paralela, recibieron una segunda denuncia por una estafa cibernética, esta supuestamente cometida mediante la suplantación de la identidad de una entidad bancaria.

La víctima explicó que había recibido un mensaje SMS que simulaba proceder de su entidad bancaria. Tras seguir las instrucciones y facilitar códigos de verificación durante una llamada telefónica, se realizaron dos transferencias no autorizadas.

La rápida actuación de los investigadores ha permitido recuperar 15.000 euros correspondientes a una de ellas, con lo que el dinero restituido entre ambas operaciones suma 55.500 euros.

En cualquier caso, las pesquisas se mantienen abiertas en ambos casos para tratar de identificar a los supuestos estafadores y recuperar la totalidad del dinero sustraído.

La Policía Nacional ha recordado la importancia de desconfiar de mensajes que soliciten datos personales o códigos de seguridad y advierte de que las entidades bancarias nunca piden este tipo de información por SMS o teléfono. En esos casos, ha recomendado verificar cualquier comunicación sospechosa a través de los canales oficiales.