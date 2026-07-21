Investigan el hallazgo de cadáver en aguas del puerto de Eivissa

Archivo - Un policía frente a un furgón de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

EIVISSA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de un hombre de 33 años cuyo cadáver ha sido localizado en aguas próximas al puerto de Eivissa.

El hallazgo, según han confirmado a Europa Press fuentes próximas a las pesquisas, tuvo lugar sobre las 04.30 horas del pasado lunes en la zona del Botafoc, cerca del pantalán.

El cuerpo corresponde a un hombre de 33 años y las primeras hipótesis apuntan a que podría haber muerto ahogado, aunque se desconoce cómo llegó hasta el mar.

Los investigadores están a la espera de los resultados de la autopsia para confirmar las causas de la muerte. También están tomando declaración a testigos y recabando pruebas para tratar de aclarar lo sucedido.