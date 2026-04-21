Investigan el hallazgo de un cadáver en avanzado estado de descomposición en aguas de Cabrera

Archivo - Una foto de archivo de un guardia civil en la costa de Baleares. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en avanzado estado de descomposición en aguas de Cabrera, en Mallorca.

El cuerpo fue encontrado la tarde del lunes, sobre las 17.00 horas, por parte de un navegante, que dio el aviso a los servicios de emergencias.

Agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil acudieron al lugar y trasladaron el cuerpo al Dique del Oeste. Sobre las 20.00 horas, se hizo el levantamiento del cadáver.

Según han informado fuentes del Instituto Armado, el avanzado estado de descomposición del cuerpo dificulta su identificación, aunque sí que se ha podido constatar que se trata de un hombre.

Está previsto que los forenses le practiquen la correspondiente autopsia para determinar las causas de la muerte y tratar de indentificar al fallecido.