Investigan el hallazgo de un cadáver, posiblemente de un migrante, en Maó

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PALMA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de un hombre, posiblemente en un migrante, cuyo cadáver ha sido localizado este jueves en la zona costera de Es Murtar (Maó).

Ha sido a última hora de la mañana cuando los servicios de emergencias han recibido un aviso alertando del hallazgo de un cuerpo sin vida.

Según han informado a Europa Press fuentes policiales, se trata de un hombre que llevaba puesto un chaleco. La principal hipótesis con la que trabajan los investigadores es que podría tratarse de un migrante fallecido cuando intentaba llegar a Baleares a bordo de una patera.

Tras el levantamiento del cadáver, está previsto que los forenses le practiquen la correspondiente autopsia para determinar las causas de la muerte y tratar de indentificar al fallecido.

En lo que va de año han sido localizados en las costas del archipiélago al menos otros diez cuerpos que se sospecha que corresponden a personas migrantes, según el recuento de Europa Press.

Cinco de ellos han sido localizados en Formentera, tres en Eivissa y dos en Mallorca. Este es el primero en ser localizado en Menorca, una isla a la que apenas arriban pateras.