Investigan a un hombre y a su madre por un presunto delito de coacciones y daños en Palma

PALMA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma investiga a un hombre, de nacionalidad española y 32 años, y a su madre, española de 61 años, por un presunto delito de coacciones y daños.

En una nota de prensa, la Policía Local de Palma ha informado que la Sala de Atestados de este cuerpo policial ha concluido un atestado por un presunto delito de coacciones, en la modalidad de acoso reiterado, y otro de daños, que ha derivado en la investigación de un hombre y su madre. Los hechos fueron denunciados por una mujer que sufrió daños en su vehículo y, tras una investigación, se descubrió que la presunta autoría formaba parte de un patrón de acoso que se llevaba a cabo desde el año 2020.

El atestado se instruyó a raíz de la denuncia presentada el 24 de julio de 2025 por una mujer, que informó de que su vehículo había sufrido daños en las dos ruedas delanteras mientras estaba estacionado en la calle Rafaletes. La denunciante, que valoró los daños en 225,86 euros, también indicó que no era la primera vez que le ocurría, ya que en enero de 2025 había sufrido daños similares sin denunciarlo al pensar que se trataba de un acto casual de vandalismo.

Gracias a la aportación de la denunciante sobre la posible existencia de cámaras de grabación, la Policía Local de Palma visionó las imágenes obtenidas de un edificio contiguo, donde se pudo observar a un hombre y a una mujer actuando de forma sospechosa y vigilando el vehículo. El hombre, portando guantes negros, se agachaba junto a la rueda delantera derecha, mientras la mujer permanecía a su lado vigilando. La denunciante identificó a las dos personas como una madre y su hijo, que eran clientes habituales en su lugar de trabajo durante años.

A raíz de la identificación, la perjudicada presentó una segunda denuncia en la que detallaba una serie de episodios de acoso sufridos desde 2020. En ella, solicitó una orden de alejamiento. Entre los hechos denunciados, manifestó que el investigado contactó con ella desde un perfil falso creado en una red social y la hostigó con llamadas, obligándola a cambiar de número de teléfono y de lugar de trabajo. En otros episodios se hizo pasar por otras personas para intentar contactar con ella y obtener información personal.

A la vista de los hechos, la Sala de Atestados citó en sede policial a los dos presuntos autores como investigados no detenidos al determinarse indicios racionales y suficientes de la participación de ambos. Al hijo, se le investiga como autor material de un presunto delito de coacciones (acoso reiterado) y un presunto delito leve de daños, y a la madre, como coautora de un presunto delito leve de daños.

Los implicados fueron citados para comparecer ante el juzgado de guardia, donde se dictó una orden de alejamiento que impide a madre e hijo acercarse a menos de 200 metros de donde se encuentre la denunciante, así como de comunicarse con ella de manera directa o indirecta y por cualquier medio.