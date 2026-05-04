Investigan a un hombre en Palma por falsificar su matrícula después de que multaran a un motorista de València

Matrícula manipulada de la motocicleta denunciada por exceso de velocidad en Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha iniciado una investigación penal contra un hombre por, presuntamente, modificar la matrícula de su moto, después de que un hombre de València reclamara por unas multas que le habían puesto por circular supuestamente con la suya por Palma.

La intervención se inició a raíz de las alegaciones presentadas por un ciudadano residente en Valencia, en las que el denunciante informó de la recepción de varias notificaciones por exceso de velocidad en Palma, a pesar de que su motocicleta --con una matrícula que terminaba en ocho-- se encontraba en la península en las fechas de los hechos.

En un comunicado, el cuerpo policial ha indicado que, para sustentar su reclamación, el afectado aportó pruebas gráficas que evidenciaban discrepancias entre su vehículo y el captado por los cinemómetros.

El Grupo de Investigación y Seguimiento de Denuncias (GISD) asumió el análisis de las imágenes de radar y confirmaron que, si bien se trataba de una motocicleta, no coincidía ni en marca, ni modelo con la del denunciante.

Tras un exhaustivo rastreo en las bases de datos policiales, los agentes localizaron en Palma una motocicleta que coincidía con la de las fotografías, con la única salvedad de que su matrícula real finalizaba en el número tres.

Tras localizar el vehículo estacionado en la vía pública, los agentes verificaron que la placa había sido manipulada mediante el uso de fragmentos de material sintético negro.

Este artificio, ideado para transformar visualmente el número tres en un ocho, resultaba "extremadamente difícil" de detectar a distancia o con el vehículo en circulación.

Ante la evidencia, se procedió a la retirada del vehículo y a la citación de su propietario. En su comparecencia, el investigado admitió los hechos de forma espontánea, al alegar que había modificado la placa para eludir la acumulación de sanciones --algunas de hasta 1.000 euros-- y ha manifestado desconocer la trascendencia penal de sus actos.

La Sala de Atestados finalizó la instrucción de las diligencias al remitir toda la documentación y la matrícula manipulada a la Sección de Instrucción de Guardia, por un posible delito de falsificación de documento oficial. Paralelamente, se ha gestionado con el departamento de multas la anulación de las sanciones impuestas erróneamente al ciudadano de València para tramitarlas al verdadero responsable.