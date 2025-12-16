Investigan a una joven por circular a más de 180 km/h en un tramo de la autopista Ma-13 limitado a 80 km/h

Archivo - Dos agentes de la Guardia Civil en un control de tráfico, en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a una joven conductora, de 21 años y residente en Mallorca, por circular a más de 180 km/h en un tramo de la autopista que une Palma con Alcúdia (Ma-13) limitado a 80 km/h.

En nota de prensa, la Guardia Civil ha informado que la Agrupación de Tráfico en Baleares ha investigado a una joven conductora como presunta autora de un delito contra la seguridad vial, al circular a más del doble de la velocidad permitida en un tramo de la autopista Ma-13 en el que la velocidad máxima permitida es de 80 km/h.

Los hechos se remontan al pasado martes 9 de diciembre, cuando la conductora de un vehículo deportivo, que circulaba por la carretera Ma-13 a la altura del kilómetro 39,400 en sentido a la localidad de Alcúdia, fue captada por el vehículo radar de la Guardia Civil, duplicando el límite establecido en el tramo de la vía por la que circulaba donde el máximo permitido es de 80 km/h.

Por ello se procedió a investigar a la joven por un delito contra la seguridad vial, según contempla el Artículo 379.1 del Código Penal, que puede acarrear penas de prisión de tres a seis meses, multa de seis a 12 meses, trabajos en beneficio de la comunidad de 30 a 90 días y la retirada del permiso de conducir de uno a cuatro años.

La Guardia Civil ha recordado que este tipo de conductas ponen en grave riesgo no solo al infractor, sino al resto de los usuarios de la vía, así como la importancia de respetar los límites de velocidad establecidos; y ha resaltado que la velocidad excesiva es uno de los principales factores de siniestralidad en las carreteras españolas.