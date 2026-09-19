Investigan la muerte de una paciente de 64 años ingresada en Can Misses

Archivo - Área de urgencias en el Hospital Can Misses de Ibiza. - ÁREA DE SALUD DE IBIZA Y FORMENTERA - Archivo

EIVISSA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Área de Salud de Eivissa y Formentera ha lamentado el fallecimiento de una mujer de 64 años que se encontraba ingresada en la Unidad de Hospitalización de Medicina Interna del Hospital Can Misses. En estos momentos se están investigando los hechos.

Según ha informado el Área de Salud pitiusa, la paciente había presentado un episodio de marcada agitación, con riesgo para su propia integridad, por lo que siguiendo indicaciones se habían aplicado medidas de contención mecánica y farmacológica.

En una de las visitas de control a esta paciente, alrededor de las 11.00 horas, el personal sanitario localizó a la paciente sin vida en su habitación, por lo que se han activado de inmediato los protocolos correspondientes y se ha alertado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La Policía Judicial y científica se ha desplazado al centro hospitalario y se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el fallecimiento.

Asimismo, se han puesto a disposición de los investigadores todos los elementos y la información necesarios e imágenes de cámaras para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

El Área de Salud de Eivissa y Formentera ha expresado sus condolencias a los familiares y allegados de la fallecida y ha trasladado su disposición a colaborar plenamente con las autoridades durante el desarrollo de la investigación

En estos momentos, y mientras permanecen abiertas las diligencias policiales y judiciales, el Área de Salud ha considerado necesario mantener la máxima prudencia y respeto hacia la familia y hacia el propio proceso de investigación.