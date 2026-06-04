Investigan La Okupación De Dos Viviendas Del Centro De Palma Por Parte De Dos Familias, Una Con Menores - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha investigado la supuesta okupación ilegal de dos viviendas de la calle Blanquerna por parte de dos familias, una de ellas con dos menores de edad a su cargo.

Los hechos se remontan al pasado martes, cuando poco antes de las 10.00 horas recibieron el aviso de un vecino que aseguraba que no podía acceder a su edificio porque le habían cambiado la cerradura a la puerta.

Los agentes, no obstante, comprobaron que la cerradura no había sido modificada, según ha informado el cuerpo municipal. La reclamación resultó ser de los supuestos okupas del primer y segundo piso de la finca.

Se trataba de dos familias, una conformada por un hombre y una mujer y la otra, por un hombre, una mujer y dos menores de edad. Todos manifestaron haber pagado 2.000 euros a una tercera persona desconocida que les prometió facilitarle acceso al inmueble y confeccionarles un posterior contrato de alquiler.

Esta persona, dijeron al ser interrogados por los policías, les exigía el pago de 1.000 euros más antes de hacerles entrega de las llaves.

Los agentes dedujeron que los sospechosos habían accedido al edificio fracturando una de las ventanas que dan a la calle. También comprobaron que habían manipulado el cuadro de contadores de la finca.

Uno de los pisos contaba con suministro eléctrico activo pese a carecer de contrato y un enganche fraudulento a la red general para alimentar una placa de cocina eléctrica, mientras que el otro --en el que se encontraban los menores-- tenía luz y agua.

La Policía Local de Palma ha informado a los perjudicados de los pasos legales a seguir y ha remitido las diligencias a la autoridad judicial.