Investigan el robo de un arma de un guardia civil en un aparcamiento de Palma

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PALMA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional está investigando el robo de un arma de un guardia civil en un aparcamiento de Palma.

Los hechos ocurrieron a principios de esta semana en un aparcamiento en el que entraron una o varias personas y forzaron varios coches. Según han informado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación, los presuntos autores se llevaron el arma que estaba en uno de los vehículos.

El Grupo de Investigación Oeste de la Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.