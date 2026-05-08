Investigan si el joven muerto en un accidente en la autopista de Andratx se durmió o sufrió un problema médico

Agente de la Guardia Civil de Tráfico en un control. - GUARDIA CIVIL

PALMA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil sigue investigando las circunstancias en las que se produjo el accidente de tráfico en el que un joven de 28 años murió en la autopista de Andratx y, entre las diferentes hipótesis, baraja la posibilidad de que se quedara dormido al volante o de que sufriera un problema médico.

Fue sobre las 11.30 horas del jueves cuando los agentes localizaron un turismo accidentado a la altura del kilómetro 5 de la Ma-1, en una zona de difícil visibilidad. Al inspeccionarlo hallaron el cuerpo sin vida del joven.

La principal hipótesis que barajan los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, a cargo de las pesquisas, es que el joven sufriera un accidente de tráfico horas antes, entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves.

La víctima se habría salido de la vía por el margen izquierdo y, posteriormente, habría dado varias vueltas de tonel hasta acabar en una zona que no era visible desde la calzada, motivo por el que aparentemente ningún conductor había alertado antes del siniestro.

Los investigadores, según han explicado a Europa Press fuentes próximas al caso, barajan varias opciones para explicar el por qué del siniestro mortal.

La principal, debido a las marcas de frenada localizadas en las proximidades del lugar de los hechos, es que el joven pudiera haberse quedado dormido.

Otra es que pudiera haber sufrido un problema médico, ya sea una indisposición o un problema más serio como un ataque cardiaco, aunque este extremo deberá determinarlo la autopsia.