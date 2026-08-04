Investigan si la patera con 17 migrantes muertos es una de las cinco desaparecidas en julio con 76 personas a bordo

Archivo - Un cayuco a su llegada al puerto de La Restinga. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

PALMA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ONG Caminando Fronteras investiga si la patera en la que han muerto 17 migrantes durante su trayecto rumbo a Mallorca es una de las cinco que se reportaron en julio como desaparecidas con 76 personas a bordo en total.

La portavoz de la organización, Helena Maleno, ha explicado a Europa Press que se está verificando a través de familiares la posibilidad de que fuera una de las embarcaciones reportadas.

Sin embargo, ha alertado de la dificultad de la verificación dadas las condiciones en las que han llegado los supervivientes y que habrá que esperar a que se recuperen.