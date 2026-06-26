La izquierda llama a llenar las calles de Palma ante "la ofensiva del PP contra los derechos LGTBI"

Los portavoces de MÉS, UP y MÉS en el Ayuntamiento de Palma, Miquel Àngel Contreras, Lucía Muñoz y Francesc Dalmau. - PSIB-MES-UP

PALMA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSIB, MÉS per Palma y Unidas Podemos han hecho este viernes un llamamiento a la ciudadanía a participar en la manifestación del Orgullo de este fin de semana ante "la ofensiva del PP contra los derechos LGTBI".

Las tres formaciones consideran que este año hay más motivos que nunca para salir a la calle ante lo que consideran el retroceso de las políticas municipales de diversidad y la actitud del gobierno del PP hacia las entidades que defienden los derechos del colectivo. También han denunciado públicamente la mercantilización de la fiesta por parte del alcalde.

PSIB, MÉS y UP han lamentado que por primera vez en 20 años, Ben Amics haya suspendido la tradicional verbena por la falta de diálogo y compromiso del gobierno municipal. Este conflicto, han explicado, ha acabado provocando que algunos de los actos históricos del Orgullo hayan abandonado Palma y que la manifestación de este año se convoque bajo el lema de la resistencia ante los retrocesos en derechos.

Las tres formaciones han acusado al gobierno municipal no solo de estar desmantelando políticas públicas de diversidad, sino también de confrontar con las entidades que denuncian estos retrocesos.

"Lejos de escuchar al movimiento asociativo, el PP ha convertido Ben Amics en el objetivo de su estrategia política, señalando y desacreditando a quién hace frente a unas políticas que debilitan la igualdad y la lucha contra la discriminación", han indicado.

Para la izquierda en Cort, es "especialmente grave" que una entidad que durante tantos años ha sido un referente en la defensa de los derechos LGTBI y un aliado de las instituciones haya acabado rompiendo la relación con el Ayuntamiento.

UNA RESPUESTA DEMOCRÁTICA

Para los tres grupos municipales, la mejor respuesta ante esta deriva es una movilización masiva en las calles de Palma. "El Orgullo no es solo una celebración, sino una reivindicación de los derechos humanos, de la igualdad y de la libertad ante cualquier intento de hacerlos retroceder", han señalado.