Jaime Martínez destaca a Veramendi como "una de las personas de referencia" en el partido

Archivo - El exdiputado del PP Carlos Luis Veramendi en el Parlament. - PP - Archivo

PALMA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha lamentado este jueves el fallecimiento del exdiputado 'popular' en el Parlament Carlos Veramendi y ha destacado que fue "una de las personas de referencia dentro del PP".

En declaraciones a los medios tras una rueda de prensa, Martínez ha anunciado que en el próximo pleno del Ayuntamiento se guardará un minuto de silencio en honor al que fuera regidor en Cort, así como conseller electo del Consell de Mallorca.

El primer edil también ha trasladado su pésame a la familia de Veramendi.