Jaume Anglada cuelga el cartel de 'completo' en su regreso a los escenarios tras su accidente

Jauma Anglada cuelga el cartel de 'completo' en su regreso a los escenarios tras su accidente. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cantante Jaume Anglada regresa este sábado (19.00 horas) a los escenarios tras sufrir un grave accidente de tráfico en el verano de 2025 y lo hace colgando el cartel de 'completo' en el Teatro Principal de Palma.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha participado este viernes en la presentación del concierto con el que Jaume Anglada retoma su actividad artística.

Galmés ha dado la bienvenida a Anglada a los escenarios y le ha trasladado el reconocimiento de la institución. "Hoy es un día de felicidad para la música mallorquina. Jaume Anglada es un artista querido y respetado, y verlo regresar a los escenarios es una noticia que celebramos todos. Desde el Consell queremos expresarle nuestro afecto, nuestra admiración y nuestra enhorabuena por estos 30 años de trayectoria y por este esperado regreso", ha afirmado.

Para la ocasión, Anglada se ha rodeado de una banda de gran solvencia y calidad, formada por colaboradores y amigos de numerosos proyectos anteriores.

Además del propio artista, que cantará y tocará la guitarra acústica, subirán al escenario Sergio Llopis al piano, Teo Salvà a la batería, Juanan Torrandell al contrabajo y Jaume Blázquez a la trompeta.

El concierto, bajo el título '30 años después', será un recorrido por toda la trayectoria artística de Anglada, desde sus inicios hasta la actualidad. "Quiero narrar estos 30 años con canciones. Interpretaré los temas que más me han marcado y los que más han gustado al público", ha explicado el músico. Desde hace semanas no queda ninguna localidad a la venta.

TRAYECTORIA

A lo largo de su carrera, Jaume Anglada ha publicado los discos Dentro de la noche (1996), Empezar de nuevo (1998), Nunca tendremos Graceland (2003), Otra canción de carretera (2005), Stereo (2010), Anglada en directo (2011), Temposinfónico (2013) e I tu (2014). A estos se suman Manzana de caramelo (2016) y Detrás del corazón (2019), sus dos últimos trabajos publicados junto a la actriz y cantante Carolina Cerezuela.