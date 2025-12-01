Jaume Plensa se convierte en nuevo embajador de Palma: "Espero estar a la altura de lo que se me pide"

El artista Jaume Plensa recibe el galardón como embajador de Palma del alcalde de la ciudad, Jaime Martínez. - EUROPA PRESS

PALMA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El artista Jaume Plensa ha recibido el galardón de embajador de Palma en un acto celebrado este lunes y en que ha expresado que "espera estar a la altura de lo que se le pide".

De esta manera se ha pronunciado el escultor y dibujante, entre otras facetas, durante la ceremonia en Can Balaguer en la que el alcalde de Palma, Jaime Martínez, le ha hecho entrega de este reconocimiento.

Plensa ha indicado que este premio "cierra una historia personal" con Palma y Mallorca, ya que ha afirmado que "siempre se ha sentido muy acogido" por la isla. "No sé lo que es ser embajador, nunca he sido embajador pero siempre me han fascinado los embajadores", ha ironizado, antes de reconocerse "muy ilusionado y emocionado" por este premio.

Asimismo, ha indicado que cuando ha aterrizado en Palma y ha paseado por la ciudad ha sentido esa "vinculación" y "amor" por la ciudad, quien ha recordado sus diversas exposiciones aquí a lo largo de los años.

De hecho, ha señalado que este lunes ha visitado la sede de la Fundació Pilar i Joan Miró de Mallorca, que alberga una exposición sobre el propio Joan Miró, y ha manifestado que ha sentido "cierta morriña" de la que mostró él en 2006, por la "simbiosis" que se creó con el espacio.