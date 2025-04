Jerez (PP) insiste en la necesidad de compensar la insularidad para los funcionarios del Estado en Baleares.

PALMA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El senador autonómico Miquel Jerez ha apoyado y trasladado el respeto del PP a las "justas reivindicaciones" de los funcionarios del Estado en Baleares y ha insistido en la necesidad de compensar la insularidad para estos empleados públicos.

Jerez ha intervenido en la comparecencia de la plataforma Insularidad Digna este martes en la Comisión Mixta sobre Insularidad.

"Piden algo tan elemental como poder ejercer su trabajo en igualdad de condiciones, sin que su lugar de destino les penalice. Son ustedes quienes mejor representan la reivindicación de los derechos inherentes a la condición insular, que no es una situación geográfica más sino una condición social, diferencial, que encarece la vida y reduce las oportunidades de las personas", ha afirmado el senador.

El 'popular' ha recordado que en mayo de 2024, el Gobierno asumió el compromiso de crear un grupo específico para corregir esta desigualdad y de poner en marcha soluciones concretas, como paso para reconocer y compensar de manera justa el coste real de la insularidad de los funcionarios del Estado en el archipiélago.

"En nuestra tarea de control hemos presentado preguntas para conocer el estado de ese grupo y la respuesta del Ministerio no puede provocar más desazón: no hay avances", ha lamentado Jerez, subrayando que "los compromisos solemnes no pagan alquileres ni abaratan la compra ni tampoco retienen a los mejores profesionales".

Para el senador 'popular', la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha demostrado que con voluntad política y también sin presupuestos, se pueden cambiar las cosas, en referencia al acuerdo para mejorar el plus para los funcionarios de la CAIB.

"Es una medida que retiene talento, fideliza profesionales y dignifica el sector público. Con una conclusión clara: si se puede hacer desde el Govern balear, también se puede desde España", ha argumentado.

El senador del PP ha reivindicado que Prohens lo ha conseguido para los funcionarios de Baleares "sin alaracas, sin grupos de trabajo, sin palabras solemnes, sin enredos, aplicando el sentido común y la voluntad política".