Jerez (PP) pide un refuerzo urgente ante los ciberataques, que pueden generar un "impacto multiplicado" en Baleares

El senador del PP por Baleares Miquel Jerez - PP

IBIZA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP por Baleares Miquel Jerez ha reclamado en el Senado un refuerzo urgente de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, advirtiendo que en Baleares los ataques informáticos pueden generar un "impacto multiplicado".

Así lo ha puesto sobre la mesa el senador autonómico en un debate de una moción del grupo 'popular' en la Comisión Constitucional, en el que ha subrayado que el país vive una situación de "riesgo tecnológico creciente", con un incremento sostenido de ciberataques.

"Se trata de amenazas que ya están aquí, que afectan a empresas estratégicas y a millones de ciudadanos", ha afirmado el senador, a la vez que ha reprochado al Gobierno su "falta de anticipación".

En cuanto a Baleares, ha señalado que es "uno de los territorios donde cada ataque informático puede generar un impacto multiplicado". En el archipiélago, ha argumentado, cuando cae un sistema esencial o una infraestructura crítica, no existen alternativas que absorban la carga.

"Aquí un fallo detiene la isla, detiene el aeropuerto, detiene el turismo y detiene la economía", ha indicado, para después lamentar que "esa es la realidad que este Gobierno se niega a afrontar".

Asimismo, ha añadido que en este ámbito la Secretaría de Estado de Seguridad, que dirige Aina Calvo, "tiene una responsabilidad directa en la coordinación operativa del sistema de seguridad interior y en la protección de las infraestructuras críticas del país".

Según Jerez, esa responsabilidad exige "una actitud mucho más firme", especialmente en territorios como Baleares donde el impacto de un incidente digital puede ser "muy complicado".

El senador ha destacado además que el enorme peso del sector turístico convierte a las Islas en un entorno de riesgo reforzado, porque la actividad económica depende de sistemas digitales de reservas, pagos, conectividad aérea, logística hotelera y servicios esenciales.

Asimismo, ha subrayado que las pymes del archipiélago se están convirtiendo en víctimas frecuentes de los ciberdelincuentes y ha lamentado que el PSOE rechace una iniciativa dirigida a reforzar la protección del Estado, de las empresas y de los ciudadanos.

"No entender la urgencia de esta amenaza es no entender el mundo en el que vivimos, la ciberseguridad no es ideología, se trata de seguridad nacional y de economía", ha concluido.