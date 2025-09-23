Jerez (PP): "Si la ministra de Igualdad no dimite, Pedro Sánchez tiene la obligación ética de cesarla"

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El senador autonómico del PP por Baleares Miquel Jerez ha advertido este martes, durante su intervención en la Comisión General de CCAA del Senado, que "si la ministra de Igualdad no dimite", con motivo de los fallos de las pulseras telemáticas antimaltrato, "Pedro Sánchez, tiene la obligación de cesarla".

En nota de prensa, el PP ha informado que el senador autonómico por Baleares Miquel Jerez ha denunciado este mediodía el "fracaso imperdonable" del Gobierno en la protección de las mujeres víctimas de violencia y ha exigido que "si la ministra de Igualdad no presenta su dimisión, Pedro Sánchez actúe de inmediato para destituirla, porque su salida es una obligación ética, no una opción".

"No se trata solo de un fallo técnico, es mucho más grave. La certeza de que el Gobierno, que prometió proteger a las mujeres amenazadas, no cumplió su palabra", ha afirmado Jerez, subrayando que "este incumplimiento no es un error aislado, sino la consecuencia de una forma de gobernar que prefiere la retórica a la gestión".

El senador ibicenco ha acusado así al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "haber abanderado un feminismo de cartón y de excarcelar y reducir condenas a agresores mientras promueve medidas que revictimizan".

Jerez ha contrapuesto además la actuación del Gobierno central con la labor del Govern balear: "en Baleares se protege a las mujeres en cada guardia de 24 horas, en cada profesional que acompaña a una víctima en plena noche, en cada acción de apoyo emocional. Se actúa antes de que el miedo llegue".

Pues, "esto no va de fotos y pancartas cada 25-M, va de salvar vidas los 365 días del año. Esto no va de ideologías de izquierdas, va de derechos fundamentales. Esto no va de lazos morados en el pecho, va de terminar con los moratones en el cuerpo. Esto ya no va de proteger a Pedro Sánchez, esto va de proteger a las mujeres", ha afirmado el senador autonómico por Baleares.

Por tanto, "la salida de la ministra no es una opción, sino un mandato de decencia democrática. Una obligación ética del PSOE. Si la ministra de Igualdad no reacciona y no dimite, Pedro Sánchez debe cesarla sin más. De cesar a Pedro Sánchez se encargará la democracia", ha finalizado Jerez.