Joan Ferrer (PSIB): "Sa Feixina es un monumento franquista y protegerlo es una vergüenza democrática"

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Grupo Socialista en el Consell de Mallorca Joan Ferrer ha cargado duramente contra la propuesta de catalogación definitiva del monolito de Sa Feixina, que se ha votado en la sesión de la Comisión de Patrimonio de la institución insular que se ha celebrado este martes, y ha afirmado que "Sa Feixina es un monumento franquista y protegerlo es una vergüenza democrática".

En una nota de prensa, el PSIB-PSOE ha informado que mientras que los grupos socialista y de MÉS per Mallorca han votado en contra de la propuesta de catalogación definitiva del monolito de Sa Feixina, el PP, Vox y El PI le han dado apoyo. El conseller socialista Joan Ferrer ha calificado la iniciativa como "una operación de blanqueo del franquismo impulsada por la derecha institucional".

Desde el PSIB han explicado que el monolito de Sa Feixina "no es un elemento neutro ni históricamente inocente". "Es un símbolo de la victoria militar franquista, dedicado al Crucero Baleares, responsable directo de la masacre de 'la Desbandá' en Málaga". Por tanto, "protegerlo es una ofensa a las víctimas y una humillación para la memoria democrática", ha afirmado Ferrer.

El socialista ha lamentado en este sentido que Palma tenga este monolito que "enaltece uno de los episodios más oscuros de la historia y es el lugar fetiche por excelencia de neofascistas y neofranquistas" situado en un lugar céntrico de la ciudad.

El conseller socialista ha denunciado asimismo que "el Consell y el Ayuntamiento de Palma solo se ponen de acuerdo para blindar el patrimonio fascista", recordando que hace dos semanas los socialistas ya denunciaron la voluntad firme del Ayuntamiento de demoler un edificio modernista del ensanche de Palma, del arquitecto Gaspar Bennàssar, "sin hacer caso a los informes vinculantes del Consell de Mallorca" que, ha recordado Ferrer, "instaban a la protección de determinados elementos de la construcción". "Se ve que al regidor de Urbanismo de Cort, Óscar Fidalgo, le resulta mucho más adecuado proteger y catalogar un símbolo de la barbarie y la represión, pero en cambio pretende acabar con un vestigio importante del modernismo en 'Ciutat' y destinarlo a la especulación urbanística".

Ferrer ha acusado a PP y Vox de "usar las instituciones para reescribir la historia e imponer una visión revisionista que legitima el franquismo", y ha vinculado la protección de sa Feixina con "la decisión política de Prohens de derogar la Ley de Memoria Democrática de Baleares, como moneda de cambio del pacto con Vox que la mantiene en el Govern". También ha advertido que "la catalogación de Sa Feixina vulnera la Ley estatal de Memoria Democrática, que obliga a retirar símbolos que enaltecen la dictadura".