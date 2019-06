Joan Xamena (Més) no formará parte del nuevo consistorio de Felanitx

Actualizado 01/06/2019 13:05:32 CET

El que fue alcalde del municipio entre 2015 y 2018 renuncia al acta de regidor tras haber perdido su coalición cerca de 700 votos respecto a las pasadas elecciones

PALMA DE MALLORCA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ex alcalde de Felanitx, militante de Més y cabeza de lista de la coalición Bloc per Felanitx-APIB, Joan Xamena, ha renunciado al acto de regidor en el Ayuntamiento de Felanitx y no formará parte del nuevo consistorio tras haber perdido su coalición cerca de 700 votos en los últimos comicios del 26 de mayo.

Según ha publicado el político en su cuenta de Facebook, el motivo de su renuncia son "los malos resultados en las pasadas elecciones". "Me siento responsable, como cabeza de lista, de la pérdida de votos", ha comentado el de Felanitx en su cuenta privada.

"En ningún momento, ningún miembro del Bloc per Felanitx me ha pedido la dimisión. Ha sido una decisión personal muy meditada", ha aclarado Xamena.

Por otra parte, el político ha destacado que se siente orgulloso de haber conseguido "muchos logros" por Felanitx, como "la reapertura del Hospicio, la expropiación del Sindicato, la construcción de los dos primeros aparcamientos, la Vía Verde de Portocolom, el empedrado del Castellet o la aprobación definitiva del Plan Especial del Centro", ha enumerado Xamena.

María Mesquida Artigues, que iba en el número 4 en la lista pasará a formar parte ahora del consistorio como concejala. A ella, Xamena ha dedicado también unas palabras: "facilitará una renovación generacional dentro del partido, que creo que es necesaria".

Finalmente, ha querido dejar claro que la renuncia, en ningún momento, "dificultará la posible reedición del pacto, todo lo contrario".