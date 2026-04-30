Una jornada de centros sanitarios celebrada en Manacor reúne a expertos para promover la actividad y la personalización

La Jornada del Programa de Centros Sanitarios Promotores de la Salud (Procesa), en el Hospital Manacor. - CAIB

PALMA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La jornada del Programa de Centros Sanitarios Promotores de la Salud (Procesa), celebrada en el Hospital Manacor, ha reunido este jueves a profesionales y expertos para compartir experiencias y proyectos vinculados a la transformación de los centros sanitarios mediante la promoción de la actividad física y la atención personalizada.

Según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, durante el evento se han presentado varias ponencias donde se ha explicado la experiencia del Hospital Manacor en este proceso de transformación.

Además, se han expuesto otros modelos de referencia, como la red HPH-Catalunya y las iniciativas desarrolladas en el ámbito internacional en el marco de la red 'Health Promoting Hospitals' (HPH).

Así, la jornada se ha estructurado en dos sesiones temáticas. Una de ellas se ha centrado en la promoción de la salud en los pacientes, enfocándose en la humanización de la atención, la salud emocional, la actividad física o los espacios comunitarios.

La segunda sesión se ha enfocado en proyectos orientados a crear espacios laborales más saludables, promover el autocuidado y reforzar el apoyo emocional dentro de los equipos.

La jornada ha incluido también un tiempo de descanso en el entorno del hospital, para promocionar la integración de la actividad física en la rutina laboral.

El acto ha concluido con una mesa en la que se han recogido las principales ideas y aprendizajes de la jornada, destacando la necesidad de seguir tejiendo red, compartiendo buenas prácticas y consolidando el proceso como un espacio de referencia para transformar el sistema sanitario.

La jornada ha contado con la presencia del director general del Servicio de Salud, Javier Ureña, quien ha puesto en valor el papel de los centros sanitarios como agentes clave en la mejora de la salud de la población más allá de la actividad asistencial.