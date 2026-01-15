Archivo - Varias personas en la terraza de un bar, a 11 de julio de 2023, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La jornada laboral media pactada por convenio en Baleares es de 38,7 horas semanales, que es algo más elevada en el sector privado (39,4) y más reducida en las administraciones públicas (36.8).

Así se desprende del análisis elaborado por la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social a partir de los datos facilitados por la Dirección General de Trabajo.

Si se analizan tanto los convenios vigentes durante 2025 como aquellos firmados durante este año, la media de la jornada laboral pactada se sitúa en las 38,7 horas semanales.

Este cálculo incluye los convenios de empresa, sectoriales y de las administraciones públicas, y permite obtener una fotografía real del tiempo de trabajo pactado en el mercado laboral balear, ha apuntado la Conselleria en un comunicado.

Las jornadas están por encima de la media autonómica tanto en el sector privado como en los convenios sectoriales, con un promedio de 39,4 horas semanales. En las administraciones públicas, en cambio, se sitúa por debajo, en las 36,8 horas semanales.

En el caso del sector público, la jornada anual media es de 1.638 horas en los convenios vigentes, mientras que en los convenios firmados y publicados durante 2025 es de 1.602 horas anuales. En términos semanales, esto equivale a 36,8 horas en los convenios vigentes y a 36,3 horas en los publicados este año.

Los datos también muestran una cierta variabilidad dentro del ámbito público. La jornada oscila entre 35 horas semanales en diversos ayuntamientos y entidades locales y un máximo puntual de 40 horas en casos concretos, como el Instituto Balear de Emergencias. Con todo, la mayoría de convenios de las administraciones públicas se sitúan en una horquilla de entre 35 y 37,5 horas semanales.