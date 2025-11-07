Las jornadas sobre seguridad vial familiar realizan un simulacro de un accidente con un autobús escolar Alcúdia

PALMA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las Jornadas Técnicas sobre Seguridad Vial Familias han llevado a cabo este viernes un simulacro de un accidente de tráfico de un coche con niños y un autobús de transporte escolar en Alcúdia.

El ejercicio ha planteado un escenario en el que un coche con un niño sentado en los asientos traseros ha chocado con un autobús de transporte escolar al que se le ha incendiado el motor, según ha explicado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en nota de prensa.

El simulacro forma parte de las jornadas que se han impartido el jueves y el viernes y en las que han participado un centenar de policías locales de Baleares, así como otros técnicos y profesionales de diferentes cuerpos de seguridad.

Asimismo, lo han dirigido los técnicos de la Fundación Smart Baby y ha contado con la participación de los Bomberos de Mallorca, la Policía Local de Alcúdia, el 061 del IB-Salut, así como de 47 alumnos de 4º de primaria del CEIP Porta des Moll de Alcúdia.

En primer lugar, se ha practicado cómo rescatar a los alumnos del interior del autobús para poder evacuarlos del vehículo con seguridad y orden.

Después, con la llegada de los bomberos y las ambulancias, se ha procedido al rescate de los ocupantes del coche, entre ellos el niño sentado en su silla infantil en los asientos traseros. En esta parte se ha puesto en práctica el Sistema de Inmovilización Pediátrica y Extracción (SIPE), que garantiza una correcta inmovilización del eje cabeza-cuello-tronco dentro de la silla para poder sacar el menor con seguridad en situaciones de emergencia.

La coordinadora del programa de educación vial ha subrayado que el simulacro "ha sido experiencia muy positiva", ya que se han aprendido buenas prácticas a la hora de actuar en situaciones complejas como esta. "El objetivo era formarnos y actualizarnos en esta materia", ha agregado.