José Antonio Puebla, nuevo jefe superior de la Policía Nacional en Baleares

El jefe superior de Policía de Baleares, José Antonio Puebla. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha nombrado a José Antonio Puebla Martín como nueve jefe superior de Policía de Baleares.

Puebla sustituye en el cargo a José Luis Santafé, ascendido a director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional después de que al anterior máximo uniformado del cuerpo, José Ángel González, fuese cesado tras conocerse la querella por agresión sexual que una inspectora interpuso contra él.

El nuevo jefe superior ocupaba en la actualidad la responsabilidad de secretario general de la División de Personal, según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado.

Licenciado en Derecho, nació en Santander (Cantabria) e ingresó en la Policía Nacional como alumno de la escala ejecutiva en 1993. Ascendió a inspector jefe en 2008, a comisario en 2017 y es comisario principal desde 2025.

Inició su trayectoria policial como inspector en la Jefatura Superior de Cataluña y desde entonces ha ocupado diferentes responsabilidades en la División de Personal, la Comisaría General de Policía Judicial, la comisaría del distrito madrileño de Villa de Vallecas y la División de Cooperación Internacional.

En la Jefatura Superior de Baleares fue jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana y también jefe provincial. Tras su paso por el Gabinete del Ministerio del Interior, desde junio de 2025 desempeñaba su labor como secretario general de la División de Personal. Posee numerosas condecoraciones y reconocimientos.