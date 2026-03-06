Interior nombra a José Luis Santafé nuevo jefe de la Policía tras la querella por agresión sexual contra el ex DAO

Interior nombra a José Santafé Arnedo nuevo jefe de la Policía tras la querella por agresión sexual contra el ex DAO- MINISTERIO DEL INTERIOR

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior ha nombrado al comisario principal José Santafé Arnedo nuevo director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, procediendo al relevo del máximo uniformado de este Cuerpo tras la crisis abierta por la querella por presunta agresión sexual que motivó la renuncia de José Ángel González el pasado 17 de febrero.

Santafé Arnedo ingresó en la Policía Nacional en 1990 y desde julio de 2022 era jefe superior de Policía en las Islas Baleares, según ha informado Interior.

La Dirección Adjunta Operativa la asumió de forma interina la comisaria principal Gemma Barroso, subdirectora general de Recursos Humanos y Formación de la Policía Nacional. Esta comisaria es la que el martes, 17 de febrero, fue informada de la querella y la que, posteriormente, contactó con la denunciante --inspectora de la Policía-- para ponerle protección policial.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN )))