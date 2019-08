José Carlos Llop se suma a la campaña de ARCA contra las pintadas vandálicas en Palma

Publicado 05/08/2019 13:49:17 CET

El escrito José Carlos Llop en Can Serra

PALMA DE MALLORCA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para la Revitalización de Centros Antiguos de Palma (ARCA) ha incorporado al escritor mallorquín José Carlos Llop a su campaña 'No pintades Vandàliques'.

En una nota de prensa, Llop ha asegurado que le parece "muy bien la campaña" y, en este sentido, ha dicho que los ciudadanos deberían "saber separar lo que es arte, de lo que no es".

Por su parte, ARCA ha indicado que el vandalismo de las pintadas "está por todo", pero se "ceba especialmente" sobre edificios deshabitados de la ciudad como Can Serra. "Se creen que tienen carta blanca para dañar la imagen de los edificios vacíos", han criticado.

CAN SERRA

En esta línea, han pedido que Can Serra no continúe olvidado. "Es un edificio muy importante de la historia de Palma que es de propiedad municipal y nunca está en la lista de prioridades" de Cort, han protestado.

Según han sostenido, el hecho de que un edificio no esté en uso, no es una "excusa para no mantener su imagen en un estado de máxima dignidad".