Josep Castells no se presentará como candidato de Més per Menorca al Parlament y cierra su etapa como diputado

Archivo - El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, en un pleno - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

MENORCA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Més per Menorca del Parlament, Pep Castells, ha anunciado este viernes que no se presentará como candidato a las primarias de su formación y, por tanto, no será candidato al Parlament en las próximas elecciones.

"Cerraré un periodo de 12 años en el que he tenido la inmensa satisfacción de representar a los menorquines y menorquinas que me han hecho el honor de depositar su confianza para que defendiera en Palma, junto con las otras diputadas con quienes hemos hecho equipo, la Menorca republicana, feminista, ecologista y menorquinista", ha manifestado en una carta a simpatizantes y votantes que ha difundido en redes sociales.

Castells ha explicado que ha tomado esta decisión por "higiene democrática", al considerar que "la eternización en los cargos no es positiva para el buen funcionamiento democrático".

"Afortunadamente, Més per Menorca dispone de personas absolutamente preparadas para representar con toda solvencia a la ciudadanía, personas que pueden aportar su bagaje y sus aptitudes para dar un nuevo impulso a la tarea parlamentaria", ha subrayado.

Así, ha animado a todos los adheridos, especialmente a los más jóvenes, a dar el paso de representar a los menorquines en el Parlament.

El menorquinista ha hecho hincapié en que ha representado a su formación "con absoluta libertad". "Esto, que puede parecer una obviedad, he podido constatar en el Parlament que es un privilegio, al ver cómo en muchas ocasiones los diputados de los principales partidos de la Cámara se han visto obligados a votar cosas en las que no creían", ha afirmado.

Igualmente, ha recalcado que el clima de trabajo en el Parlament ha sido mayoritariamente de "educación y respeto, aunque lamentablemente, a la ciudadanía sólo le lleguen los exabruptos".

En la misma línea, ha asegurado que ha recibido "esta misma consideración, respeto y cortesía por parte de la inmensa mayoría de diputados".

"Que personas que tenemos posicionamientos políticos diferentes, e incluso enfrentados, seamos capaces de echarnos una mano en el terreno personal u organizativo es una bonita metáfora de la sociedad que querría que fuéramos capaces de dejar a nuestros hijos y nietos", ha añadido.

Aunque no se presente a las próximas elecciones, Castells ha asegurado que no finaliza aquí su compromiso político. Al finalizar la legislatura, ha continuado, se reincorporará a sus tareas profesionales, pero continuará "colaborando como uno más desde la base de Més per Menorca".

"Estaré al pie del cañón hasta el último día. Hoy simplemente anuncio que no volveré a presentarme, pero la legislatura acaba en junio de 2027, cuando se constituya el nuevo Parlament", ha finalizado.