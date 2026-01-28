Josep Maria Llompart ya cuenta con una estatua conmemorativa en Palma

La nueva escultura de Josep Maria Llompart en Palma. - CAIB

PALMA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma han presentado la estatua conmemorativa dedicada al poeta, escritor, editor y activista cultural mallorquín Josep Maria Llompart.

Ha sido en un acto celebrado este miércoles, coincidiendo con la fecha de la muerte de Llompart, en el que también ha participado la Obra Cultural Balear (OCB).

La escultura, obra de la artista mallorquina Georgina Gamundí, se ha instalado a la esquina de la calle de los Olmos con la calle de la Misión, el mismo lugar donde nació Llompart.

La figura lo representa sentado en un banco, en una actitud "próxima y accesible", con la voluntad de integrarlo en el espacio cotidiano de la ciudad y mantener viva su memoria entre la ciudadanía, ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado.

El conseller del ramo, Jaume Bauzà, ha destacado que la obra permite "integrar la figura de Llompart en el espacio cotidiano de los ciudadanos de Palma" y que el homenaje busca "poner en valor a los referentes literarios".

El director insular de Cultura, Andreu Ferrer, ha destacado a Josep Maria Llompart como "una figura imprescindible para entender la cultura y la conciencia cívica de Mallorca".

"Con esta escultura no solo recordamos su obra, sino también su compromiso con nuestra lengua, Mallorca y sus ciudadanos. Situarla en el lugar donde nació es una manera de devolverlo en la ciudad y de hacer visible su legado en el día a día de Palma", ha subrayado.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha agradecido a la autora de la escultura "haber aportado su talento y su creatividad a hacer realidad el propósito colectivo de honorar la obra y la trayectoria vital e intelectual de quien tiene que ser considerado uno de nuestros escritores, docentes y creadores más brillantes".

Martínez ha definido al escritor mallorquín como "un hombre profundamente identificado con la ciudad y la isla que lo vieron nacer y absolutamente comprometido con el objetivo de preservar los signos culturales que constituyen el corazón y la esencia de esta tierra".

La inauguración de la escultura pone punto final al año dedicado a Josep Maria Llompart, iniciado el 28 de enero de 2025 con un acto conmemorativo al cementerio de Palma.