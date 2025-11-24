Un joven de 17 años es sorprendido conduciendo en Palma un turismo sin seguro ni ITV

PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha instruido diligencias judiciales contra un joven español de 17 años en calidad de investigado no detenido por un presunto delito contra la seguridad vial, tras ser sorprendido conduciendo un turismo sin haber obtenido nunca el carné.

Según han informado en un comunicado, los hechos tuvieron lugar a las 19.00 horas del pasado 18 de noviembre en la calle Barranquilla, cuando agentes del Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP) observaron un vehículo que circulaba con desperfectos que comprometían la seguridad vial, como las luces fundidas y la luna delantera fracturada.

Ante el evidente riesgo, los agentes interceptaron el vehículo y el conductor facilitó datos falsos. No obstante, tras las gestiones pertinentes, se logró su correcta filiación y se comprobó que se trataba de un menor de edad que carecía de cualquier tipo de permiso, que dijo que le habían prestado el coche.

Se constató que el vehículo carecía de seguro obligatorio y de la ITV en vigor, motivo por el cual fue denunciado y retirado al depósito municipal. Los agentes localizaron a los progenitores del menor para informarles de la situación y la Sala de Atestados de la Policía Local de Palma remitió el atestado a la Fiscalía de Menores.