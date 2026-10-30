Una joven acusa a un hombre de agredirla sexualmente cuando tenía 14 años en los baños de un centro comercial de Palma

El acusado de agredir sexualmente a una niña de 14 años en los baños de una gran superficie comercial de Palma, en la Audiencia Provincia. - EUROPA PRESS

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una joven ha acusado este viernes a un hombre de agredirla sexualmente cuando tenía 14 años en los baños de una gran superficie comercial de Palma en octubre de 2021.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra este viernes el juicio contra el hombre, que se enfrenta a diez años de prisión, aunque el Ministerio Público apunta el atenuante de alteración psíquica, ya que en el momento de los hechos sufría depresión y trastornos de conducta por lo que tenía sus capacidades volitivas levemente alteradas.

La mujer ha explicado que conoció al chico a través de las redes sociales y que llegaron a concertar una cita en la plaza de España de Palma, sabiendo él que la chica tenía 14 años.

Ella se negó inicialmente a mantener relaciones sexuales, aunque finalmente, según su relato, la "forzó" a ir a los baños de una gran superficie comercial de las inmediaciones. Según ha añadido, la obligó a masturbarle y a practicarle una felación. "Me cogió con fuerza de la mano y de la cara", ha señalado.

El letrado del acusado, sin embargo, ha llamado la atención sobre el hecho de que tanto a la policía como en el juzgado nunca dijo que las relaciones fueran forzadas.

El acusado ha declarado al inicio de la vista y ha reconocido los hechos insistiendo en que las relaciones que mantuvieron fueron consentidas y de mutuo acuerdo. Igualmente, se ha mostrado "muy arrepentido" y ha admitido que sabía que la chica tenía 14 años. En aquel momento él tenía unos 25 años.

La Fiscalía solicita que sea condenado a diez años de prisión por unos hechos que se remontan a octubre de 2021. Según el escrito de acusación, el procesado conoció a la víctima a través de las redes sociales y fijaron un encuentro en la plaza de España de Palma.

En aquel momento, a pesar de que sabía que la niña tenía 14 años, la convención para dirigirse a unos baños públicos, donde tuvo lugar la agresión sexual.

El Ministerio Público apunta respecto al procesado el atenuante de alteración psíquica, ya que en el momento de los hechos sufría depresión y trastornos de conducta por lo que tenía sus capacidades volitivas levemente alteradas. Fiscalía reclama igualmente una indemnización de 10.000 euros.