Una joven roba joyas de oro a seis ancianas haciéndose pasar por enfermera o masajista en Mallorca

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas. - GUARDIA CIVIL

PALMA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a una joven de 29 años por supuestamente robar joyas a seis ancianas haciéndose pasar por enfermera o masajista en Mallorca.

Los hechos se produjeron entre septiembre y noviembre del año pasado, así como este pasado febrero, en los municipios de Consell, Sineu y Lloseta.

Según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares, varias mujeres mayores denunciaron que habían sido abordadas por una joven, que se hacía pasar por una conocida oculta bajo una mascarilla, cuando caminaban solas por la calle.

Una vez realizado ese primer contacto, decía ser enfermera y ofrecía realizarles un masaje. Entonces les aplicaba cremas o aceites en las muñecas o el cuello y, aprovechando la cercanía física y la distracción, les sustraía las joyas de oro que llevaban puestas.

Los investigadores localizaron a la sospechosa, a quien le constan multitud de antecedentes por hechos similares, y le investigaron como supuesta autora de seis delitos de hurto.