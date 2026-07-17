Un joven sufre una lesión en la espalda tras precipitarse en cala Varques

1105177.1.260.149.20260717210027 Archivo - Helicóptero Milana de los Bomberos de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un joven ha tenido que ser trasladado al Hospital de Son Espades al lesionarse la espalda después de precipitarse en cala Varques, en el municipio de Manacor.

El incidente ha ocurrido a las 18.00 horas de este viernes y en la evacuación ha participado el helicóptero sa Milana de los Bomberos de Mallorca, según ha comunicado los propios bomberos.