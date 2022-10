Jover, Sevillano y Muñoz piden el voto en las primarias de Podemos "para poder seguir impulsando políticas progresistas"

PALMA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tanto Antònia Jover, como Iván Sevillano y Lucía Muñoz, las tres personas que encabezan las candidaturas de la marca 'Créixer, guanyar, transformar!' a las primarias de Podemos Baleares, han pedido este sábado el voto de los inscritos de la formación morada "para poder seguir impulsando políticas progresistas en las Islas".

Según han informado desde 'Crèixer, guanyar, transformar!' en una nota de prensa, Antònia Jover, Iván Sevillano y Lucía Muñoz, las tres personas que encabezan las candidaturas de la marca a las primarias de Podemos, han pedido este sábado, primer día de votaciones, que los inscritos de la formación morada voten por sus equipos y "poder garantizar así el impulso a políticas progresistas en Baleares que blinden de derechos a sus ciudadanos".

La candidata al Parlament y a presidir el Govern, Antònia Jover, ha recordado que este sábado "empiezan las primarias para elegir las candidaturas de Podemos a las próximas elecciones autonómicas, insulares y del Ayuntamiento de Palma". Y, al respecto, ha afirmado que "el objetivo no es otro que reeditar los gobiernos de coalición, que no solo han salvado y ayudado a las familias durante la pandemia, sino que lo sigue haciendo en este momento de tensión europea y global". También, ha añadido, "evitar que vuelvan la corrupción y aquellos que se sitúan en el 'no' a todo y en la crispación constante". "Solo con un Podemos fuerte se garantizan el blindaje de Derechos fundamentales y la continuación de políticas progresistas", ha enfatizado.

Por su parte, el candidato al Consell de Mallorca, Iván Sevillano, ha pedido el voto de "todos los militantes e inscritos para poder tener la máxima fuerza posible". "Pido el voto para mi lista, un equipo plural y valiente, formado por personas de diferentes municipios de la isla y que son capaces de seguir desarrollando medidas de protección del Estado de bienestar en Mallorca", ha dicho.

Finalmente, Lucía Muñoz, candidata al Ayuntamiento de Palma, ha destacado que su equipo "sale a ganar la alcaldía de Palma". "Solo con los apoyo de los inscritos de Podemos, podremos crecer, ganar y seguir transformando Palma. A partir de hoy, son ellos los que tienen todo el poder para decidir el futuro del proyecto y el futuro de la ciudad", ha apuntado, añadiendo que su candidatura "no tiene otro fin que seguir creando una Palma mejor que reduzca desigualdades, tenga cuidado de los barrios y que trabaje en común por una ciudad más verde, donde la vivienda sea una prioridad de primer orden".

Cabe recordar que el periodo de campaña se extenderá hasta el 3 de noviembre. Hasta el mismo día 3, todos los inscritos y verificados podrán votar en las primarias de Podemos de forma telemática en el portal de participación del partido. Finalmente, día 4 se publicarán los resultados.