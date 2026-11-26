Juan Antonio Torres toma posesión como nuevo concejal del Ayuntamiento de Eivissa - AYUNTAMIENTO DE EIVISSA

EIVISSA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Juan Antonio Torres Mata (Eivissa, 1986) ha tomado este jueves posesión como nuevo concejal del Ayuntamiento de Eivissa en el pleno ordinario de noviembre.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, Torres se incorporará a la corporación municipal dentro del grupo del PP, sin régimen de dedicación especial, por lo que cobrará las dietas correspondientes según su asistencia a las reuniones de los órganos colegiados del Consistorio.

Torres sustituye en el cargo a Ana Ferrer, quien presentó su dimisión tras la detención de su marido por su relación con una banda acusada de un presunto delito de blanqueo de capitales.

En el ámbito académico, el nuevo edil es graduado en Educación Social por la UNED (2010-2016) y técnico en Actividades Físico-Deportivas por el IES Bendinat de Mallorca (2007-2009). Además, obtuvo en 2025 el título de Experto Universitario en Migraciones en el Mediterráneo por la UIB.

En cuanto a su experiencia laboral, ha coordinado servicios de socorrismo y emergencias y ha gestionado y ha dinamizado actividades deportivas. Asimismo, ha trabajado como monitor deportivo, ha coordinado escuelas municipales de fútbol sala y ha desempeñado tareas de trabajo con equipos.