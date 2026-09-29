Jubilados piden el blindaje de las pensiones y una ley integral de derechos de las personas mayores - EUROPA PRESS

PALMA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Jubilados de UGT y CCOO reclaman en Baleares el blindaje constitucional de las pensiones y la aprobación de una Ley Integral de Derechos de las Personas Mayores que garantice una vida digna, autónoma e independiente de este colectivo.

Así lo ha explicado este martes en una rueda de prensa el secretario general de la Federación de jubilados y pensionistas de UGT en Baleares, Pedro Berruezo, quien ha señalado que también solicitan que estas pensiones sean dignas y cuenten con subidas progresivas de las contribuciones mínimas.