De juegos populares a deportes acuáticos: así han disfrutado del verano más de 13.600 personas en Mallorca

PALMA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha informado de que más de 13.600 personas han participado en las actividades deportivas de verano organizadas entre junio y agosto, centradas en la promoción del deporte infantil, juvenil, en familia y con personas mayores, en colaboración con los ayuntamientos.

Según ha informado la institución insular en nota de prensa este viernes, el programa con mayor acogida ha sido 'Fires i festes', que ha reunido a cerca de 6.900 participantes en actividades deportivas incluidas en las fiestas patronales municipales, como juegos populares, juegos de agua o circuitos multiaventura.

Por edades, ha habido varias propuestas:

- Las 'Activitats d'Estiu', centradas en deporte acuático y estrenadas este año, han llegado a casi 2.500 jóvenes.

- El campus deportivo 'Acampaesport' ha reunido a cerca de 1.600 niños y adolescentes.

- Las 'Sortides actives' contaron con la participación de más de 2.100 personas mayores, que disfrutaron de salidas en bicicleta de agua o en bote dragón, entre otras propuestas.

El vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha destacado que "este verano el Consell ha ha incrementado el presupuesto y las horas de la actividad acuática para jóvenes, por la gran demanda que existía".

Bestard también ha subrayado que "los ayuntamientos son los grandes beneficiados, porque incluyen estas actividades en su dinámica estival".