El juez archiva la causa por maltrato animal contra la macrogranja avícola de Llucmajor

Archivo - Gallinas en la granja avícola de Llucmajor - ARDE - Archivo

PALMA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado de instrucción de Palma ha archivado la causa por un posible maltrato animal que se seguía contra la macrogranja avícola de Llucmajor que fue denunciada y en la que las gallinas convivían con ratas, suciedad y cadáveres de otros animales.

Fuentes cercanas al caso han confirmado a Europa Press el sobreseimiento de la investigación judicial, que ya ha sido notificada a las partes. Contra la decisión del juez cabe la interposición de recursos, por lo que todavía no es firme.

Según las citadas fuentes, el juez ha apreciado que la macrogranja avícola presentaba diversas "carencias" que, sin embargo, no serían constitutivas de un delito de maltrato animal.

Si el archivo adquiere firmeza, han indicado fuentes de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, la administración autonómica reactivará el proceso administrativo para determinar si la empresa responsable de la explotación avícola debe ser sancionada por estos hechos.

Fueron las organizaciones Satya y ARDE quienes denunciaron ante la Fiscalía a la macrogranja avícola, ubicada en el municipio mallorquín de Llucmajor, por supuestos delitos contra la salud pública y estafa.

Ambas entidades de protección animal y medioambiental publicaron una investigación de abril del año pasado en la que constataron que el lugar presentaba una importante falta de higiene, con telarañas y una mezcla de polvo, tierra y plumas.

Fruto de la denuncia, inspectores del Govern y la Guardia Civil inspeccionaron las instalaciones y se ordenó el cierre de una de las naves de la explotación.