La jueza deja en libertad al detenido por el atropello mortal de Son Banya

Archivo - Fachada del juzgado de la Vía Alemania, a 15 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Palma ha ordenado la puesta en libertad del hombre detenido como supuesto autor del atropello mortal ocurrido el pasado 6 de octubre cerca del poblado de Son Banya, en la capital balear.

La magistrada le ha impuesto como medidas cautelares una fianza de 10.000 euros, la prohibición de conducir vehículos a motor y la obligación de comparecer periódicamente en los juzgados, han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.

Los hechos ocurrieron sobre las 01.00 horas del pasado lunes 6 de octubre en la rotonda del centro comercial Fan hacia Mercapalma, según informó entonces el SAMU 061.

El coche conducido por el sospechoso invadió el carril contrario y chocó contra otro en el que viajaba un hombre de 31 años que acabó perdiendo la vida.

Tanto el supuesto responsable del siniestro mortal como su acompañante huyeron del lugar de los hechos antes de que llegaran los servicios de emergencias y las autoridades.

Los agentes de la Policía Local de Palma que asumieron la investigación localizaron poco después al acompañante después de que una persona pidiera una ambulancia desde el barrio del Molinar para atender a un hombre herido.

Este facilitó a los investigadores los datos del conductor y supuesto responsable del accidente, quien se acabó entregando al día siguiente en las dependencias del cuerpo municipal acompañado por su abogada.

Quedó detenido y, tras acogerse a su derecho de no declarar, fue puesto a disposición de la autoridad judicial como supuesto autor de delitos de homicidio imprudente grave, lesiones y abandono del lugar de los hechos.

El juzgado de guardia de detenidos decretó al día siguiente, el 8 de octubre, su ingreso en prisión provisional, donde ha permanecido diez días.