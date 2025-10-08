PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El detenido implicado en el choque mortal en el que murió un hombre en Palma, cerca de Son Banya, ha pasado a disposición judicial este miércoles, acusado de los posibles delitos de homicidio imprudente grave, lesiones y abandono del lugar de los hechos.

Cabe recordar que esta persona era la que conducía el vehículo que este lunes invadió el carril contrario y chocó contra el del fallecido, en un tramo de la carretera que une el centro comercial Fan con Mercapalma.

Este martes, el conductor del vehículo había quedado detenido en las dependencias de la Policía Local de Palma, donde se había presentado junto a su abogada sobre las 10.45 horas.

El detenido se ha acogido a su derecho a no declarar tras entregarse en las dependencias de Sant Ferran, donde seguía retenido hasta este miércoles que ha sido trasladado hasta los juzgados.

La Policía Local lo tenía identificado desde este lunes después de que el copiloto del coche huido, herido también en el siniestro, fuera localizado por los agentes tras pedir una ambulancia desde el barrio del Molinar.

Según la información facilitada por el SAMU, el accidente de tráfico tuvo lugar minutos antes de las 01.00 horas de la madrugada del lunes. A la llegada de las asistencias se encontraron con que el otro vehículo implicado había huido por lo que se movilizó la Policía. Según las pesquisas de la Policía Local, el coche huido invadió el carril contrario en circunstancias por el momento desconocidas y colisionó contra el del fallecido.