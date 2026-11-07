A juicio por abusar sexualmente de dos menores a los que dejaba aturdidos con una bebida en Mallorca

Archivo - Dos coches policiales a su llegada al juicio contra Pau Rigo, en la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, a 7 de noviembre de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará el próximo martes (10.00 horas) a un acusado de abusar sexualmente de dos menores a los que dejaba aturdidos después de darles una bebida. .

La Fiscalía solicita que sea condenado a 14 años de prisión y al pago de una indemnización de 14.000 euros como supuesto autor de dos delitos de abuso sexual con acceso carnal.

Los hechos, según expone la fiscal en su escrito de acusación, sucedieron en distintas ocasiones a lo largo del verano de 2019 en Mallorca.

El procesado invitó a los menores a su apartamento y les ofrecía una bebida que, pese a que no consta que introdujera sustancia alguna en ella, dejaba a las víctimas en "una situación de aturdimiento y cansancio extremo".

El hombre aprovechaba esa situación para abusar sexualmente de ellos. Aunque intentaban impedirlo, su estado no se lo permitía. Después se quedaban dormidos hasta el día siguiente.